***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
08/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061541
BIST
15:533.489
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 86,22
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
15:5318,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
15:5318,1958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1772
15:531.007,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,10
|Açılış
|: 1.007,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler15:53
|VAKBN
|11,78
|1.217.591.733
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.561.165
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.684.996
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.388.746
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|43.872.601
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|SANEL
|10,00
|1.640.916
|% -4,40
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,67
|9.658.037.348
|% -0,13
|
|YKBNK
|8,39
|8.964.179.147
|% 7,02
|
|THYAO
|75,55
|5.321.654.838
|% 1,14
|
|ISCTR
|11,30
|4.477.525.000
|% 9,82
|
|EKGYO
|5,02
|3.731.019.547
|% 2,87
|
|YKBNK
|8,39
|8.964.179.147
|% 7,02
|
|EKGYO
|5,02
|3.731.019.547
|% 2,87
|
|AKBNK
|15,67
|9.658.037.348
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,30
|4.477.525.000
|% 9,82
|
|HALKB
|12,51
|2.986.314.550
|% 9,93
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2345
|18,2422
|% 0,15
|
|Euro
|18,1908
|18,1958
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,9303
|21,0353
|% -0,17
|
|Frank
|18,6683
|18,7807
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8391
|4,8634
|% 0,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-4,24
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.754
|6.856
|20,00
|
|Tam
|6.782
|6.841
|-54,00
|
|Yarım
|3.305
|3.342
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,86
|0,04
|
|B. Petrol
|88,33
|88,33
|0,33
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Seans Raporu
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