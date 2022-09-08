***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 16:24
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
08/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061551
BIST
16:323.495
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 91,80
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:3218,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
16:3218,2269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0127
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:321.004,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.004,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:32
|VAKBN
|11,78
|1.220.974.007
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.639.085
|% 9,98
|
|EUKYO
|4,41
|10.775.238
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.491.651
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.126.915
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,78
|45.847.122
|% -4,73
|
|SANEL
|9,98
|1.840.268
|% -4,59
|
|AKBNK
|15,89
|11.116.464.023
|% 1,27
|
|YKBNK
|8,56
|10.112.959.724
|% 9,18
|
|THYAO
|75,00
|6.459.206.498
|% 0,40
|
|ISCTR
|11,31
|4.770.611.941
|% 9,91
|
|GARAN
|25,24
|4.155.468.775
|% 4,73
|
|YKBNK
|8,56
|10.112.959.724
|% 9,18
|
|EKGYO
|5,05
|3.982.479.927
|% 3,48
|
|AKBNK
|15,89
|11.116.464.023
|% 1,27
|
|ISCTR
|11,31
|4.770.611.941
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.011.340.129
|% 9,93
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2337
|18,2419
|% 0,15
|
|Euro
|18,2255
|18,2269
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8724
|20,9770
|% -0,45
|
|Frank
|18,6470
|18,7593
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8379
|4,8622
|% 0,05
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|-5,84
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.767
|6.829
|-66,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.670
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,46
|18,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,84
|0,02
|
|B. Petrol
|88,91
|88,91
|0,91
|