***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.11.2022 11:16
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
10/2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078502
BIST
11:314.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 45,46
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.411
En Düşük
4.354
11:3118,6107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0881
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6107
En Düşük
18,4972
11:3118,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1156
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
11:311.025,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.026,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ODAS
|9,79
|1.573.456.436
|% 10,00
|
|SMRTG
|93,00
|19.668.384
|% 9,99
|
|ETILR
|10,50
|30.932.025
|% 9,95
|
|ATEKS
|69,70
|19.581.252
|% 9,94
|
|EDIP
|4,43
|6.255.306
|% 9,93
|
|KNFRT
|14,94
|50.595.123
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|50.081.304
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|42.448.342
|% -9,84
|
|ULAS
|7,39
|3.510.865
|% -8,65
|
|ULKER
|23,98
|223.963.514
|% -7,41
|
|THYAO
|113,60
|3.429.327.086
|% 0,53
|
|EREGL
|35,92
|1.728.573.100
|% 0,50
|
|ODAS
|9,79
|1.573.456.436
|% 10,00
|
|SISE
|34,74
|1.188.141.745
|% 0,40
|
|KOZAL
|216,30
|1.070.522.807
|% 5,67
|
|EKGYO
|5,13
|918.261.800
|% -1,35
|
|ODAS
|9,79
|1.573.456.436
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,14
|202.102.863
|% 1,42
|
|DOHOL
|6,37
|553.755.866
|% -1,24
|
|TSKB
|3,11
|244.854.343
|% -0,32
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5988
|18,6057
|% 0,45
|
|Euro
|18,7605
|18,7739
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4362
|21,5437
|% 0,58
|
|Frank
|18,8390
|18,9525
|% 0,62
|
|Riyal
|4,9334
|4,9581
|% 0,38
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|2,93
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.842
|6.906
|18,00
|
|Yarım
|3.334
|3.376
|8,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,55
|21,57
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,89
|0,16
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|-0,46
|