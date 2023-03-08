***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 12:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
02/2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121518
BIST
13:015.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,64
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
13:0118,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
13:0119,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0118
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
13:011.104,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.104,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SDTTR
|101,20
|297.903.401
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.475.368
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.744.889
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.534.758
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.560.503.692
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.440.812
|% -10,00
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|CEOEM
|20,06
|46.980.430
|% -7,13
|
|PCILT
|30,04
|35.203.653
|% -6,24
|
|ASTOR
|50,85
|3.198.150.798
|% 4,33
|
|EREGL
|43,16
|2.353.726.596
|% -2,62
|
|ISCTR
|13,28
|1.694.100.962
|% 2,31
|
|DOAS
|142,20
|1.560.503.692
|% -10,00
|
|THYAO
|140,50
|1.455.883.768
|% -0,35
|
|EKGYO
|8,16
|1.057.452.055
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,28
|1.694.100.962
|% 2,31
|
|YKBNK
|10,82
|1.221.406.494
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,79
|1.404.235.649
|% 0,91
|
|ASTOR
|50,85
|3.198.150.798
|% 4,33
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9379
|18,9402
|% 0,11
|
|Euro
|19,9586
|19,9675
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3397
|22,4517
|% 0,14
|
|Frank
|20,0045
|20,1250
|% -0,00
|
|Riyal
|5,0291
|5,0544
|% 0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.105
|0,84
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-69,00
|
|Tam
|7.524
|7.576
|-7,00
|
|Yarım
|3.676
|3.707
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.853
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,06
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,00
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-0,15
|