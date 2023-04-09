***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.04.2023 21:24
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01/2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134326
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0313
|Açılış
|: 19,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6550
|
19,2693
En Düşük
19,2200
18:0521,0624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0695
|Açılış
|: 21,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3900
|
21,0624
En Düşük
20,9377
18:051.239,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.239,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.235,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2434
|19,2617
|% 0,13
|
|Euro
|20,9857
|21,0151
|% 0,11
|
|Sterlin
|23,8240
|23,9435
|% 0,05
|
|Frank
|21,1831
|21,3107
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1116
|5,1373
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.002
|2.003
|-5,51
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|8.497
|8.625
|7,00
|
|Tam
|8.488
|8.610
|47,00
|
|Yarım
|4.146
|4.213
|23,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.106
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,41
|15,44
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|