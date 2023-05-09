***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2023 14:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148669
BIST
16:404.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -20,93
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.513
16:4019,5169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 20,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
16:4021,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0709
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
16:401.271,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.271,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.275,59
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler16:40
|OSMEN
|72,10
|19.847.016
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|74.020.672
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.944.124
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|6.730.010
|% 9,96
|
|DAGHL
|13,37
|84.050.033
|% 9,95
|
|GRTRK
|22,70
|821.865.069
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|103.262.824
|% -9,98
|
|CWENE
|118,50
|3.169.266.079
|% -9,75
|
|NETAS
|23,92
|124.641.059
|% -9,60
|
|SEKFK
|7,38
|40.628.794
|% -9,45
|
|ISCTR
|12,03
|4.440.493.213
|% 2,73
|
|KCHOL
|85,80
|3.634.959.710
|% 6,45
|
|CWENE
|118,50
|3.169.266.079
|% -9,75
|
|THYAO
|129,20
|3.149.392.498
|% -2,71
|
|AKBNK
|16,66
|2.626.897.631
|% 1,03
|
|ISCTR
|12,03
|4.440.493.213
|% 2,73
|
|YKBNK
|10,17
|2.166.537.074
|% 2,62
|
|AKBNK
|16,66
|2.626.897.631
|% 1,03
|
|SKBNK
|2,23
|277.602.086
|% -0,45
|
|EKGYO
|5,43
|652.691.053
|% -2,16
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5128
|19,5169
|% 0,08
|
|Euro
|21,3799
|21,3858
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,4916
|24,6144
|% -0,17
|
|Frank
|21,7514
|21,8825
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1881
|5,2142
|% 0,07
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|3,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,54
|
|Cumhuriyet
|9.251
|9.391
|20,00
|
|Tam
|9.210
|9.445
|29,08
|
|Yarım
|4.555
|4.632
|16,00
|
|Çeyrek
|2.270
|2.309
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,50
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,97
|15,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|-0,76
|
Seans Raporu
16:40
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