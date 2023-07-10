***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 15:03
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
30.06.2023 Potföy Dağılım Raporları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168885
BIST
'
16:236.268
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 81,40
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2326,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0575
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2328,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0323
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:231.611,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.611,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:23
|YESIL
|5,72
|110.004.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.458.572.175
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|38.121.599
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.797.526
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.286.113
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,02
|195.173.436
|% -6,54
|
|YAPRK
|114,20
|53.566.013
|% -6,39
|
|ICUGS
|8,22
|19.864.629
|% -3,29
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|THYAO
|216,40
|6.668.528.927
|% 0,56
|
|ASTOR
|82,20
|6.201.451.476
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,37
|3.626.414.504
|% -0,95
|
|ASELS
|61,45
|3.053.880.645
|% 4,06
|
|EREGL
|39,54
|2.916.269.673
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,37
|3.626.414.504
|% -0,95
|
|ZOREN
|3,73
|771.874.248
|% 3,61
|
|PETKM
|16,49
|2.503.127.027
|% 3,52
|
|ADESE
|1,75
|249.444.221
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,07
|1.538.932.648
|% 0,85
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0897
|26,0950
|% 0,22
|
|Euro
|28,5857
|28,6057
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,2219
|33,3886
|% -0,31
|
|Frank
|29,1804
|29,3562
|% -0,04
|
|Riyal
|6,9352
|6,9700
|% 0,22
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-4,11
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.612
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|10.762
|10.925
|-27,00
|
|Tam
|10.418
|10.614
|-52,00
|
|Yarım
|5.209
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.613
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,24
|19,26
|-0,08
|
|B. Petrol
|77,82
|77,82
|-0,65
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 28 artarak (% 1.23 ) 5, 621
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, AYCES, A1CAP, DERHL, AVHOL, KSTUR, KAYSE, BRYAT, VANGD, EUYO
-
16:38
YESIL, IHLGM, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
KUYAS, YAPRK, QUAGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 201 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 29 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 2 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem