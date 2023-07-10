***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 15:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
30.06.2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168894
BIST
'
16:236.269
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 81,99
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2326,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0575
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2328,6057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0323
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:231.611,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.611,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:23
|EUPWR
|114,40
|1.457.094.355
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|38.119.481
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.286.113
|% 10,00
|
|AZTEK
|38,80
|251.619.370
|% 9,98
|
|FORTE
|49,90
|94.515.311
|% 9,96
|
|IHAAS
|28,04
|194.157.453
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,21
|19.847.565
|% -3,41
|
|PNLSN
|48,24
|51.897.203
|% -2,31
|
|MACKO
|85,60
|72.332.864
|% -1,95
|
|GMTAS
|12,36
|27.351.881
|% -1,67
|
|CWENE
|201,00
|1.622.936.165
|% 5,51
|
|EUPWR
|114,40
|1.457.094.355
|% 10,00
|
|BIENY
|51,70
|999.668.326
|% 9,53
|
|AKFYE
|13,27
|651.287.215
|% 4,57
|
|A1CAP
|30,50
|569.807.822
|% 9,95
|
|A1CAP
|30,50
|569.807.822
|% 9,95
|
|ICUGS
|8,21
|19.847.565
|% -3,41
|
|FORTE
|49,90
|94.515.311
|% 9,96
|
|INGRM
|574,50
|8.008.326
|% 1,57
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0897
|26,0950
|% 0,22
|
|Euro
|28,5857
|28,6057
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,2098
|33,3763
|% -0,35
|
|Frank
|29,1735
|29,3492
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9351
|6,9699
|% 0,22
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 28 artarak (% 1.23 ) 5, 621
-
16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, AYCES, A1CAP, DERHL, AVHOL, KSTUR, KAYSE, BRYAT, VANGD, EUYO
-
16:38
YESIL, IHLGM, IHEVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
KUYAS, YAPRK, QUAGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
Bu seansda işlem gören 232 hisse senedinden 201 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 29 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 2 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem