***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.07.2023 15:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
30.06.2023 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168895
BIST
'
16:246.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,35
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2426,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0554
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2428,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0367
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:241.611,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.611,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YESIL
|5,72
|110.004.239
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.458.572.175
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|38.121.599
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.797.526
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.286.113
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,02
|195.173.436
|% -6,54
|
|YAPRK
|114,20
|53.566.013
|% -6,39
|
|ICUGS
|8,22
|19.864.629
|% -3,29
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|EMNIS
|47,20
|827.992
|% -3,08
|
|THYAO
|216,40
|6.668.528.927
|% 0,56
|
|ASTOR
|82,20
|6.201.451.476
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,37
|3.626.414.504
|% -0,95
|
|ASELS
|61,45
|3.053.880.645
|% 4,06
|
|EREGL
|39,54
|2.916.269.673
|% 1,38
|
|EKGYO
|8,37
|3.626.414.504
|% -0,95
|
|ZOREN
|3,73
|771.874.248
|% 3,61
|
|PETKM
|16,49
|2.503.127.027
|% 3,52
|
|ADESE
|1,75
|249.444.221
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,07
|1.538.932.648
|% 0,85
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0910
|26,0982
|% 0,23
|
|Euro
|28,5882
|28,6128
|% 0,14
|
|Sterlin
|33,2161
|33,3827
|% -0,33
|
|Frank
|29,1754
|29,3512
|% -0,06
|
|Riyal
|6,9348
|6,9696
|% 0,21
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.408
|10.603
|-63,00
|
|Yarım
|5.204
|5.326
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|
Seans Raporu
16:22
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16:37IHEVA
Yüzde 9.71 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 518, 702 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
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16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM