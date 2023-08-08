***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2023 17:18
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182143
BIST
'
17:437.415
En Düşük
|Değişim
|: -0,74%
|| -55,18
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.359
En Yüksek
7.504
17:4327,0186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0562
|Açılış
|: 27,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
17:4329,6031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0812
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,5514
17:431.678,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,15
|Açılış
|: 1.678,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.670,46
BIST En Aktif Hisseler17:43
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.557.148.962
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|324.952.384
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|101.823.425
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|6.283.340
|% 9,99
|
|AKSUE
|34,02
|386.343.259
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|TKNSA
|26,62
|397.089.067
|% -8,52
|
|KORDS
|84,25
|526.583.198
|% -8,07
|
|THYAO
|261,30
|12.399.437.300
|% -2,10
|
|ASTOR
|114,90
|7.382.502.639
|% 7,08
|
|KOZAL
|28,12
|5.891.106.243
|% 2,85
|
|YKBNK
|14,86
|4.717.750.951
|% 0,13
|
|ISCTR
|16,17
|4.576.270.755
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,86
|4.717.750.951
|% 0,13
|
|SKBNK
|3,20
|918.444.455
|% 2,89
|
|EKGYO
|8,97
|2.555.346.557
|% -1,75
|
|ISCTR
|16,17
|4.576.270.755
|% 0,00
|
|ADESE
|1,98
|457.624.433
|% 4,76
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0121
|27,0186
|% 0,21
|
|Euro
|29,5834
|29,6031
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,2563
|34,4281
|% -0,40
|
|Frank
|30,7180
|30,9030
|% -0,24
|
|Riyal
|7,1809
|7,2169
|% 0,14
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-7,08
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.675
|-5,34
|
|Cumhuriyet
|11.436
|11.609
|162,00
|
|Tam
|11.178
|11.278
|132,00
|
|Yarım
|5.593
|5.665
|66,00
|
|Çeyrek
|2.797
|2.832
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,78
|-0,30
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,97
|