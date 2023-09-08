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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.09.2023 15:58
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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08/2023 Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193208


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BIST En Aktif Hisseler17:16
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRSEL 55,00 157.271.761 % 10,00  
TMSN 111,10 489.134.260 % 10,00  
KLRHO 27,72 148.046.325 % 10,00  
BRMEN 4,40 385.423 % 10,00  
ISBTR 123.792,00 4.208.928 % 10,00  
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17:16 Alış Satış %  
Dolar 26,8456 26,8505 % 0,18  
Euro 28,8112 28,8220 % 0,38  
Sterlin 33,4816 33,6496 % 0,43  
Frank 30,0426 30,2236 % 0,43  
Riyal 7,1370 7,1728 % 0,15  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.928 8,04  
Altın Gr. 1.665 1.665 10,07  
Cumhuriyet 11.279 11.450 42,00  
Tam 11.063 11.173 64,00  
Yarım 5.549 5.608 32,00  
Çeyrek 2.766 2.804 16,00  
Gümüş.Ons 23,09 23,11 0,14  
Gümüş Gr. 19,94 19,97 0,16  
B. Petrol 90,48 90,48 0,56  
Seans Raporu 17:16
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