***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 13:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202311
BIST
'
17:388.199
En Düşük
|Değişim
|: -3,14%
|| -266,21
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:3827,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1292
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 24,1700
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3829,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 19,4235
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1684
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:381.648,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 23,20
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:34
|DMRGD
|19,91
|28.526.948
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.428.346
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|647.748.640
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.895.492
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|38.725.836
|% 9,99
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|137.107.718
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,80
|47.900.348
|% -9,94
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|ASELS
|43,04
|7.897.977.899
|% 5,18
|
|TUPRS
|148,70
|6.362.662.531
|% 0,68
|
|THYAO
|229,10
|5.895.897.882
|% -3,90
|
|PETKM
|23,18
|4.570.760.474
|% 0,35
|
|EREGL
|43,60
|3.844.340.138
|% -2,98
|
|ZOREN
|6,21
|3.107.751.274
|% -9,08
|
|EKGYO
|8,29
|2.537.992.092
|% -4,05
|
|IHLAS
|1,27
|326.358.853
|% -7,97
|
|PETKM
|23,18
|4.570.760.474
|% 0,35
|
|ASELS
|43,04
|7.897.977.899
|% 5,18
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6993
|27,7044
|% 0,46
|
|Euro
|29,2317
|29,2471
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7217
|33,8909
|% 0,22
|
|Frank
|30,4266
|30,6099
|% 0,79
|
|Riyal
|7,3632
|7,4001
|% 0,43
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|19,23
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,62
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.150
|11.256
|249,00
|
|Yarım
|5.592
|5.645
|125,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|