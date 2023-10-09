***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 13:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202312
BIST
'
17:378.203
En Düşük
|Değişim
|: -3,09%
|| -261,64
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.201
En Yüksek
8.384
17:3727,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1356
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3729,2327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:371.648,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 23,43
|Açılış
|: 1.648,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DMRGD
|19,91
|28.571.447
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|680.508.783
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|171.431.125
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.993.181
|% 10,00
|
|IDEAS
|82,55
|90.370.898
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|733.861.035
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|COSMO
|172,70
|137.200.458
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|59,80
|48.047.815
|% -9,94
|
|ASELS
|42,96
|7.972.148.515
|% 4,99
|
|TUPRS
|148,80
|6.432.207.899
|% 0,74
|
|THYAO
|228,80
|5.961.379.455
|% -4,03
|
|PETKM
|23,12
|4.627.651.138
|% 0,09
|
|EREGL
|43,54
|3.867.920.810
|% -3,12
|
|ZOREN
|6,19
|3.136.460.663
|% -9,37
|
|EKGYO
|8,25
|2.567.164.764
|% -4,51
|
|IHLAS
|1,28
|331.843.802
|% -7,25
|
|PETKM
|23,12
|4.627.651.138
|% 0,09
|
|ASELS
|42,96
|7.972.148.515
|% 4,99
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6944
|27,7127
|% 0,49
|
|Euro
|29,2212
|29,2327
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,7210
|33,8901
|% 0,22
|
|Frank
|30,4389
|30,6223
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3628
|7,3997
|% 0,43
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|18,34
|
|Altın Gr.
|1.646
|1.646
|20,99
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.141
|11.247
|240,00
|
|Yarım
|5.588
|5.641
|121,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.820
|60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,33
|19,36
|0,19
|
|B. Petrol
|87,83
|87,83
|3,25
|