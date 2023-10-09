***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 13:53
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202318
BIST
'
17:388.199
En Düşük
|Değişim
|: -3,14%
|| -266,21
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:3827,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1292
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 24,1700
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3829,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 19,4235
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1684
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:381.648,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 23,20
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:38
|DMRGD
|19,91
|28.677.568
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|682.345.310
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.123.588
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|424.371.677
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|38.979.332
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|735.393.637
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|OBASE
|30,88
|54.103.773
|% -9,97
|
|COSMO
|172,70
|137.252.958
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ASELS
|43,06
|8.062.194.896
|% 5,23
|
|TUPRS
|148,60
|6.507.367.679
|% 0,61
|
|THYAO
|228,70
|6.087.602.420
|% -4,07
|
|PETKM
|23,22
|4.707.033.794
|% 0,52
|
|EREGL
|43,42
|3.927.561.759
|% -3,38
|
|ZOREN
|6,21
|3.199.525.203
|% -9,08
|
|EKGYO
|8,23
|2.618.498.184
|% -4,75
|
|IHLAS
|1,28
|344.862.939
|% -7,25
|
|PETKM
|23,22
|4.707.033.794
|% 0,52
|
|ASELS
|43,06
|8.062.194.896
|% 5,23
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6997
|27,7063
|% 0,47
|
|Euro
|29,2211
|29,2377
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7257
|33,8948
|% 0,23
|
|Frank
|30,4386
|30,6219
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3623
|7,3992
|% 0,42
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|19,23
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|22,62
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.150
|11.256
|249,00
|
|Yarım
|5.592
|5.645
|125,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.823
|63,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,84
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|3,48
|
Seans Raporu
17:38
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17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -225, 57 kaybederek (% -2.55 ) 8, 619
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17:53ALGYO
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 46.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 990, 944 adet işlem
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17:52NUHCM
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 360.90 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 393 adet işlem
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17:51EUHOL
Yüzde -8.66 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 554, 595 adet işlem