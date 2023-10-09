***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 13:53
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202322
BIST
'
17:398.210
En Düşük
|Değişim
|: -3,02%
|| -255,30
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.198
En Yüksek
8.384
17:3927,7047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1276
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:3929,2330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0075
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:391.649,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 24,31
|Açılış
|: 1.649,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:37
|DMRGD
|19,91
|28.677.568
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|682.345.310
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|174.123.588
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|424.371.677
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,70
|38.979.332
|% 9,99
|
|FENER
|111,60
|735.393.637
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|OBASE
|30,88
|54.103.773
|% -9,97
|
|COSMO
|172,70
|137.252.958
|% -9,96
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ASELS
|43,06
|8.062.194.896
|% 5,23
|
|TUPRS
|148,60
|6.507.367.679
|% 0,61
|
|THYAO
|228,70
|6.087.602.420
|% -4,07
|
|PETKM
|23,22
|4.707.033.794
|% 0,52
|
|EREGL
|43,42
|3.927.561.759
|% -3,38
|
|ZOREN
|6,21
|3.199.525.203
|% -9,08
|
|EKGYO
|8,23
|2.618.498.184
|% -4,75
|
|IHLAS
|1,28
|344.862.939
|% -7,25
|
|PETKM
|23,22
|4.707.033.794
|% 0,52
|
|ASELS
|43,06
|8.062.194.896
|% 5,23
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6997
|27,7063
|% 0,47
|
|Euro
|29,2211
|29,2377
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7257
|33,8948
|% 0,23
|
|Frank
|30,4386
|30,6219
|% 0,83
|
|Riyal
|7,3623
|7,3992
|% 0,42
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|16,61
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,33
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.157
|11.267
|260,00
|
|Yarım
|5.596
|5.651
|131,00
|
|Çeyrek
|2.789
|2.825
|65,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,40
|19,42
|0,25
|
|B. Petrol
|88,19
|88,19
|3,61
|