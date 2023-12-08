***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 09:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223836
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9770
En Düşük
28,8650
18:0531,2537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0114
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.889,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|OTTO
|293,75
|4.919.366
|% 0,00
|
|ZPT10
|60,40
|1.095.608
|% 0,00
|
|ZPX30
|108,80
|6.613.948
|% 0,00
|
|ZELOT
|86,00
|228.666
|% 0,00
|
|YBTAS
|134.000,00
|4.582.808
|% 0,00
|
|YGGYO
|40,18
|6.879.201
|% 0,00
|
|VERUS
|236,40
|29.422.794
|% 0,00
|
|YATAS
|28,34
|42.596.104
|% 0,00
|
|YUNSA
|72,35
|30.520.780
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9697
|28,9762
|% 0,20
|
|Euro
|31,2410
|31,2537
|% -0,04
|
|Sterlin
|36,3180
|36,5001
|% 0,06
|
|Frank
|32,9241
|33,1225
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6955
|7,7341
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|914,41
|917,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,50
|982,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,58
|75,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,74
|2.030,03
|% 0,66
|