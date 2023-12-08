***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 09:05
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223837
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9770
En Düşük
28,8650
18:0531,2537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0114
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,16
|Açılış
|: 1.889,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|BLCYT
|16,97
|1.037.342
|% 4,43
|
|ERSU
|8,99
|7.599.993
|% 1,24
|
|ISBIR
|110,50
|6.500.391
|% 1,19
|
|TSKB
|7,25
|451.086.410
|% 1,12
|
|KARYE
|25,44
|11.938.400
|% -0,24
|
|ULUUN
|28,00
|323.988
|% -0,21
|
|VBTYZ
|143,90
|182.481.960
|% 0,00
|
|UNLU
|18,00
|27.998.250
|% 0,00
|
|YEOTK
|204,00
|575.172.404
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9697
|28,9762
|% 0,20
|
|Euro
|31,2410
|31,2537
|% -0,04
|
|Sterlin
|36,3114
|36,4935
|% 0,04
|
|Frank
|32,9213
|33,1197
|% 0,06
|
|Riyal
|7,6945
|7,7331
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,88
|% 0,66
|
|Platin
|914,38
|919,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,52
|983,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,60
|75,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,18
|2.030,56
|% 0,66
|