***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.12.2023 09:06
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223846
BIST
'
18:057.979
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.979
|
0
En Yüksek
0
18:0528,9762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0582
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9770
En Düşük
28,8650
18:0531,2537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0114
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,4511
En Düşük
31,1769
18:051.889,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.889,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.886,77
|
1.893,94
En Düşük
1.882,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|141,20
|181.078.985
|% 150,00
|
|PENTA
|20,70
|49.042.708
|% 0,00
|
|QUAGR
|5,85
|41.881.691
|% 0,00
|
|KLKIM
|23,20
|41.852.497
|% 0,00
|
|MEDTR
|34,26
|22.943.532
|% 0,00
|
|INVEO
|46,44
|79.426.479
|% 0,00
|
|ISKPL
|8,04
|19.086.733
|% 0,00
|
|KRVGD
|20,64
|20.139.166
|% 0,00
|
|KONTR
|236,30
|1.371.554.674
|% 0,00
|
|TRILC
|13,24
|129.120.766
|% 0,00
|
|THYAO
|259,75
|8.871.431.920
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|TUPRS
|155,00
|4.418.919.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|AKBNK
|35,88
|3.162.415.501
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,66
|2.560.419.558
|% 0,00
|
|AGROT
|14,16
|4.471.615.275
|% 0,00
|
|YKBNK
|19,89
|4.107.201.110
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,44
|3.031.978.605
|% 0,00
|
|ODAS
|10,09
|1.200.744.101
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9712
|28,9774
|% 0,21
|
|Euro
|31,2398
|31,2556
|% -0,03
|
|Sterlin
|36,3197
|36,5018
|% 0,06
|
|Frank
|32,9317
|33,1301
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6960
|7,7346
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,81
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|916,18
|918,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,15
|983,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,66
|75,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,53
|2.030,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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10:05XU100
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