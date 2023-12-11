***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları
11.12.2023 13:55
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm Esasları
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Hayır (No)
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Risk ölçüm esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224421
BIST
'
15:057.771
En Düşük
|Değişim
|: -1,81%
|| -143,13
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
15:0529,0067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0221
|Açılış
|: 28,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
15:0531,2482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0340
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
15:051.860,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,13
|Açılış
|: 1.860,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler15:05
|AVTUR
|8,80
|4.634.701
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,42
|16.528.471
|% 10,00
|
|SKYMD
|10,24
|1.735.731
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|6.002.328
|% 9,99
|
|SNPAM
|172,00
|6.636.104
|% 9,97
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|KRGYO
|45,98
|62.701.032
|% -8,77
|
|LIDER
|56,80
|217.588.156
|% -8,61
|
|SELGD
|20,08
|3.089.082
|% -8,56
|
|THYAO
|248,70
|4.383.820.234
|% -2,09
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|TCELL
|57,90
|1.865.753.867
|% -1,03
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|TUPRS
|149,60
|1.339.274.675
|% -1,97
|
|EKGYO
|7,64
|1.304.945.926
|% -3,29
|
|AGROT
|15,27
|1.868.332.137
|% 9,94
|
|YKBNK
|19,72
|1.779.166.161
|% 0,25
|
|ZOREN
|4,67
|372.142.393
|% -2,91
|
|ODAS
|9,70
|488.330.623
|% -2,90
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9791
|29,0067
|% 0,08
|
|Euro
|31,2303
|31,2482
|% 0,11
|
|Sterlin
|36,3816
|36,5640
|% 0,33
|
|Frank
|32,8158
|33,0134
|% 0,00
|
|Riyal
|7,7067
|7,7454
|% 0,03
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,93
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|924,97
|926,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,81
|955,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,56
|75,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,22
|1.996,48
|% 0,66
|