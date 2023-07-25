***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
25.07.2023 05:34
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk ölçüm ve değerleme esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174770
BIST
'
18:056.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 6.730
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.626
En Yüksek
6.808
18:0526,9077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0341
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
18:0529,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1092
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
18:051.698,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.698,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.701,43
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASTOR
|106,70
|1.964.216.372
|% 10,00
|
|CWENE
|278,30
|864.104.884
|% 10,00
|
|KONTR
|223,30
|2.827.157.367
|% 10,00
|
|YYLGD
|36,30
|660.574.355
|% 10,00
|
|ZEDUR
|55,00
|18.198.360
|% 10,00
|
|KSTUR
|362,10
|2.120.164
|% -9,99
|
|BURCE
|191,40
|347.838.062
|% -9,97
|
|VKFYO
|30,92
|18.407.164
|% -9,96
|
|BURVA
|73,25
|224.522.724
|% -9,96
|
|EUYO
|13,30
|2.129.929
|% -9,95
|
|THYAO
|221,80
|9.998.869.979
|% -0,81
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|TUPRS
|91,85
|5.626.153.589
|% 0,49
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|SASA
|60,75
|4.535.163.258
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,34
|1.958.791.875
|% 8,77
|
|EKGYO
|8,27
|3.171.674.993
|% -0,12
|
|ODAS
|10,59
|2.785.408.829
|% 2,32
|
|EREGL
|37,96
|9.734.516.337
|% 2,04
|
|KRDMD
|22,86
|5.330.488.157
|% 5,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.699
|1.699
|3,04
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.053
|11.209
|55,00
|
|Yarım
|5.527
|5.630
|27,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.815
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|21,22
|21,24
|0,10
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,16
|