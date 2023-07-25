***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
25.07.2023 16:00
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Risk ölçüm ve değerleme esasları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175008
BIST
'
16:316.589
En Düşük
|Değişim
|: -1,59%
|| -106,25
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:3126,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0088
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:3129,7270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0200
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:311.695,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,52
|Açılış
|: 1.695,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ADEL
|298,10
|189.883.506
|% 10,00
|
|BIENY
|57,75
|1.714.855.281
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.456.372
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|1.100.000
|% 10,00
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|GESAN
|91,45
|3.944.541.663
|% -9,99
|
|KONTR
|201,00
|2.429.061.785
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.219.056
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.525.640.562
|% -9,96
|
|ASTOR
|100,70
|11.370.621.144
|% -5,62
|
|THYAO
|219,50
|9.215.452.652
|% -1,04
|
|ASELS
|71,70
|5.647.556.931
|% 1,99
|
|EUPWR
|173,20
|5.303.314.385
|% -9,93
|
|EREGL
|37,34
|4.395.336.304
|% -1,63
|
|ZOREN
|4,02
|1.212.362.875
|% -7,37
|
|YKBNK
|13,14
|3.351.154.391
|% 2,82
|
|EKGYO
|8,19
|1.641.993.376
|% -0,97
|
|ODAS
|10,00
|1.949.135.439
|% -5,57
|
|KRDMD
|22,84
|4.219.735.753
|% -0,09
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9009
|26,9108
|% -0,12
|
|Euro
|29,6983
|29,7375
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,4053
|34,5779
|% -0,25
|
|Frank
|30,8567
|31,0426
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1586
|7,1945
|% -0,20
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.693
|1.694
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-55,00
|
|Tam
|11.044
|11.142
|-12,00
|
|Yarım
|5.513
|5.597
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.798
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,27
|21,30
|0,16
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-0,34
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 3 kaybederek (% -1.19 ) 7, 150
-
16:44XU100
Endeks 6, 581 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 115, 194.00 milyon TL de
-
16:43ODAS
Yüzde -5.57 oranında düşüşle 10.00 lira fiyatla işlem gören hissede 192, 802, 393 adet işlem
-
16:42EUPWR
Yüzde -9.98 oranında düşüşle 173.10 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 547, 218 adet işlem
-
16:41UZERB
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 214.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 912 adet işlem