***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
27.09.2021 13:43
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Şemsiye Fon İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965314
BIST
16:341.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:348,8418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:3410,3507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0828
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:34497,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,11
|Açılış
|: 497,94
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,52
|7.805.857
|% 9,98
|
|YEOTK
|80,50
|63.368.447
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.876.153
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.971.077
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,30
|20.817.094
|% -8,28
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|VBTYZ
|18,86
|34.423.093
|% -5,79
|
|EDATA
|10,04
|30.977.284
|% -5,73
|
|GARAN
|8,83
|1.040.780.673
|% 0,11
|
|THYAO
|13,59
|944.856.027
|% -0,22
|
|BIOEN
|37,76
|499.674.717
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,31
|427.600.684
|% -0,43
|
|TUPRS
|111,00
|416.736.446
|% 0,18
|
|YKBNK
|2,31
|427.600.684
|% -0,43
|
|GARAN
|8,83
|1.040.780.673
|% 0,11
|
|EKGYO
|1,77
|169.469.174
|% -1,12
|
|THYAO
|13,59
|944.856.027
|% -0,22
|
|PETKM
|6,39
|393.878.383
|% 2,08
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8395
|8,8418
|% -0,27
|
|Euro
|10,3426
|10,3507
|% -0,79
|
|Sterlin
|12,0825
|12,1431
|% -0,04
|
|Frank
|9,4942
|9,5514
|% -0,61
|
|Riyal
|2,3510
|2,3627
|% -0,24
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|2,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,53
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,26
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|1,38
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:46KRGYO
Yüzde -3.76 oranında düşüşle 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 719, 637 adet işlem
-
16:45BJKAS
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 652, 171 adet işlem
-
16:44HLGYO
Yüzde -3.27 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 198 adet işlem
-
16:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 81 kaybederek (% -0.12 ) 1, 477
-
16:43XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 9, 527.00 milyon TL de