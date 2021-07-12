***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 6000000 TRY 100 YOK İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL YATIRIM BANKASI ANONIM SIRKETI 6000000 TRY 100TOPLAM 6000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilZAFER BABÜR HAKARAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilTAYFUN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilSEYFULLAH CENK ATMACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950140BIST