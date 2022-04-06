***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.04.2022 23:18
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
ZAFER BABÜR HAKARAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2022 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
TAYFUN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016704
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7423
En Düşük
14,7044
18:0516,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0596
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,0930
En Düşük
16,0138
18:05911,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,69
|Açılış
|: 911,33
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
912,64
En Düşük
910,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7015
|14,7423
|% 0,25
|
|Euro
|16,0365
|16,0930
|% 0,37
|
|Sterlin
|19,1825
|19,2787
|% 0,08
|
|Frank
|15,7153
|15,8100
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9136
|3,9333
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,14
|
|Altın Gr.
|911
|911
|0,69
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,42
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,00
|
|B. Petrol
|102
|102
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de