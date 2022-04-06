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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2022 23:18
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
ZAFER BABÜR HAKARAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 17.12.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 29.03.2022 İcrada Görevli Değil 0 Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
GÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
TAYFUN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016704


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KONKA 15,09 146.878.601 % 9,99  
CASA 110,20 413.363 % 9,98  
DOAS 70,05 59.106.469 % 9,97  
ULUSE 165,70 7.544.920 % 9,95  
PAGYO 11,27 3.872.750 % 9,95  
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Tam 6.039 6.189 -24,24  
Yarım 2.919 2.994 -11,72  
Çeyrek 1.464 1.497 -5,86  
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B. Petrol 102 102 -0,05  
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