Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:562.515
Değişim :  0,24% |  6,02
Açılış :  2.514  
Önceki Kapanış :  2.509  
En Yüksek
2.525 En Düşük
2.502
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:54
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 243,40 9.134.845 % 9,99  
YGGYO 20,36 5.374.644 % 9,94  
UFUK 67,00 1.424.688 % 9,93  
MZHLD 105,80 5.748.402 % 9,92  
IDEAS 21,64 38.568.239 % 9,90  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 17,2853 17,3017 % 0,21  
Euro 17,9998 18,0202 % 0,06  
Sterlin 20,8164 20,9208 % 0,77  
Frank 17,2298 17,3336 % 0,32  
Riyal 4,5965 4,6195 % 0,16  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.831 22,74  
Altın Gr. 1.019 1.020 15,46  
Cumhuriyet 6.786 6.888 72,00  
Tam 6.760 6.864 76,00  
Yarım 3.319 3.357 37,00  
Çeyrek 1.662 1.678 18,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,60 0,53  
Gümüş Gr. 12,02 12,03 0,33  
B. Petrol 121 121 -0,18  
Seans Raporu 15:54
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru