***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2022 15:50
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
ATAKAN AÇIKGÖZ İÇ KONTROL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037446
BIST
15:562.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,02
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
15:5617,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0372
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
15:5618,0181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
15:561.019,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 15,29
|Açılış
|: 1.019,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler15:54
|TETMT
|243,40
|9.134.845
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.374.644
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|IDEAS
|21,64
|38.568.239
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.766.516
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.737.816
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,58
|2.696.615.646
|% 1,54
|
|EREGL
|29,98
|1.957.639.111
|% -1,45
|
|SASA
|45,26
|1.494.169.595
|% 1,57
|
|SISE
|21,68
|1.458.179.956
|% -1,19
|
|AKBNK
|8,63
|801.581.244
|% 2,37
|
|MARTI
|1,52
|345.454.468
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|380.775.036
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,70
|599.766.542
|% 1,73
|
|ISCTR
|4,77
|553.699.528
|% -0,63
|
|AKBNK
|8,63
|801.581.244
|% 2,37
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2853
|17,3017
|% 0,21
|
|Euro
|17,9998
|18,0202
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,8164
|20,9208
|% 0,77
|
|Frank
|17,2298
|17,3336
|% 0,32
|
|Riyal
|4,5965
|4,6195
|% 0,16
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|22,74
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|15,46
|
|Cumhuriyet
|6.786
|6.888
|72,00
|
|Tam
|6.760
|6.864
|76,00
|
|Yarım
|3.319
|3.357
|37,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.678
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,33
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,18
|