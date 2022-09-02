***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 09:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR FİNANS, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR Düzey 3 Türev Araçlar Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
TÜRKAY AKBULUT PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey 3 Türev Araçlar Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059533
BIST
18:053.143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.183
En Düşük
3.125
18:0518,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2618
En Düşük
18,1996
18:0518,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0727
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,2197
En Düşük
18,1031
18:05997,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,75
|Açılış
|: 997,40
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
997,42
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGHOL
|73,20
|121.831.899
|% 0,00
|
|ADEL
|33,84
|27.405.902
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|117.360.423
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,02
|156.550.707
|% 0,00
|
|AKSGY
|3,86
|33.080.253
|% 0,00
|
|AGHOL
|73,20
|121.831.899
|% 0,00
|
|ADEL
|33,84
|27.405.902
|% 0,00
|
|ADESE
|1,05
|117.360.423
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,02
|156.550.707
|% 0,00
|
|AKSGY
|3,86
|33.080.253
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|6.896.764.083
|% 0,00
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% 0,00
|
|PETKM
|13,90
|5.846.916.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 0,00
|
|GARAN
|22,72
|5.367.576.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,57
|5.663.782.062
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,00
|2.976.688.979
|% 0,00
|
|HALKB
|8,52
|6.100.089.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,04
|4.617.039.612
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,85
|5.252.224.774
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2152
|18,2251
|% 0,16
|
|Euro
|18,1699
|18,1765
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,9671
|21,0722
|% 0,15
|
|Frank
|18,5042
|18,6157
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8327
|4,8570
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|4,88
|
|Altın Gr.
|997
|997
|3,93
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-52,00
|
|Tam
|6.708
|6.772
|7,00
|
|Yarım
|3.269
|3.311
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.655
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,06
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|1,57
|