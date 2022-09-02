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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2022 09:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR FİNANS, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR Düzey 3 Türev Araçlar Düzey3:211904 (2017), Türev Araçlar:308246 (2017)
TÜRKAY AKBULUT PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ Düzey 3 Türev Araçlar Düzey3:203716, Türev Araçlar:301917




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059533


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AGHOL 73,20 121.831.899 % 0,00  
ADEL 33,84 27.405.902 % 0,00  
ADESE 1,05 117.360.423 % 0,00  
AKFGY 3,02 156.550.707 % 0,00  
AKSGY 3,86 33.080.253 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2152 18,2251 % 0,16  
Euro 18,1699 18,1765 % 0,40  
Sterlin 20,9671 21,0722 % 0,15  
Frank 18,5042 18,6157 % 0,28  
Riyal 4,8327 4,8570 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.702 1.703 4,88  
Altın Gr. 997 997 3,93  
Cumhuriyet 6.656 6.757 -52,00  
Tam 6.708 6.772 7,00  
Yarım 3.269 3.311 4,00  
Çeyrek 1.639 1.655 2,00  
Gümüş.Ons 17,92 17,95 0,12  
Gümüş Gr. 10,48 10,50 0,06  
B. Petrol 93,93 93,93 1,57  
Seans Raporu 18:05
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