***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2022 10:03
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
ATAKAN AÇIKGÖZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İLHAN TİMUR RİSK YÖNETİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059535
BIST
13:133.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 50,28
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
13:1318,2269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0307
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
13:1318,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1264
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2632
En Düşük
18,1031
13:13999,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.000,02
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler13:13
|KNFRT
|10,57
|24.271.913
|% 9,99
|
|HKTM
|23,38
|43.513.714
|% 9,97
|
|DYOBY
|21,06
|44.845.219
|% 9,97
|
|ULUSE
|142,40
|14.324.608
|% 9,96
|
|DOGUB
|11,50
|8.547.895
|% 9,94
|
|MTRKS
|47,52
|2.315.460
|% -10,00
|
|UTPYA
|22,00
|1.933.998
|% -5,82
|
|MIPAZ
|8,58
|69.588.073
|% -5,40
|
|PENTA
|392,30
|51.736.218
|% -5,10
|
|CANTE
|77,85
|13.154.305
|% -5,06
|
|AKBNK
|12,69
|3.459.953.056
|% 7,09
|
|THYAO
|71,50
|2.592.696.269
|% 0,56
|
|YKBNK
|7,42
|1.937.093.672
|% -1,98
|
|HALKB
|8,41
|1.744.420.917
|% -1,29
|
|GARAN
|23,12
|1.622.976.654
|% 1,76
|
|AKBNK
|12,69
|3.459.953.056
|% 7,09
|
|YKBNK
|7,42
|1.937.093.672
|% -1,98
|
|EKGYO
|4,05
|880.358.292
|% 1,25
|
|HALKB
|8,41
|1.744.420.917
|% -1,29
|
|ISCTR
|8,22
|1.397.191.846
|% 2,24
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2130
|18,2269
|% 0,17
|
|Euro
|18,2230
|18,2312
|% 0,70
|
|Sterlin
|21,0210
|21,1265
|% 0,41
|
|Frank
|18,5111
|18,6226
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8322
|4,8564
|% 0,13
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,54
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|7,21
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.805
|48,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|24,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|12,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.659
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,94
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|0,09
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|2,17
|