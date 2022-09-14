***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.09.2022 13:32
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
ATAKAN AÇIKGÖZ MÜFETTİŞ
ATAKAN AÇIKGÖZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İLHAN TİMUR RİSK YÖNETİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063055
BIST
14:553.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -55,82
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
14:5518,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0182
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
14:5518,2890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0956
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
14:55999,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 999,19
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler14:55
|PCILT
|15,95
|30.810.608
|% 10,00
|
|DESA
|31,72
|39.158.135
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.113.798
|% 9,99
|
|RODRG
|40,18
|13.438.642
|% 9,96
|
|TUKAS
|12,95
|318.024.352
|% 9,93
|
|ISCTR
|10,17
|1.302.934.574
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|130.497.996
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|96.716.792
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|44.224.493
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,36
|5.010.288.413
|% -7,54
|
|THYAO
|71,65
|3.439.258.210
|% 0,77
|
|ASELS
|31,00
|3.262.640.892
|% 3,33
|
|AKBNK
|14,52
|2.668.552.738
|% -7,87
|
|YKBNK
|7,88
|2.371.203.348
|% -9,74
|
|EKGYO
|4,39
|2.049.416.225
|% -8,92
|
|KRDMD
|13,36
|5.010.288.413
|% -7,54
|
|YKBNK
|7,88
|2.371.203.348
|% -9,74
|
|AKBNK
|14,52
|2.668.552.738
|% -7,87
|
|CEMAS
|1,44
|247.843.445
|% -2,04
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2460
|18,2680
|% 0,10
|
|Euro
|18,2727
|18,2890
|% 0,53
|
|Sterlin
|21,0189
|21,1243
|% 0,51
|
|Frank
|18,8976
|19,0114
|% -0,00
|
|Riyal
|4,8418
|4,8661
|% 0,02
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|1,17
|
|Altın Gr.
|999
|999
|0,22
|
|Cumhuriyet
|6.723
|6.824
|0,00
|
|Tam
|6.754
|6.803
|-13,00
|
|Yarım
|3.291
|3.326
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.662
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-0,45
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10ALBRK
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 796, 285 adet işlem
-
15:09VKFYO
Yüzde -9.04 oranında düşüşle 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 581, 474 adet işlem
-
15:08KRDMA
Yüzde -6.68 oranında düşüşle 10.47 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 595, 685 adet işlem
-
15:07KRDMD
Yüzde -7.54 oranında düşüşle 13.36 lira fiyatla işlem gören hissede 374, 435, 117 adet işlem
-
15:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 37 kaybederek (% -1.58 ) 3, 689