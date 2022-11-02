***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.11.2022 13:07
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.11.2022 (212) 286 82 51 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 Türev Araçlar 211904 308246
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ 01.01.2021 (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 214149
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076169
BIST
12:534.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 34,66
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.093
En Düşük
4.040
12:5318,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
12:5318,4690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1098
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4690
En Düşük
18,2949
12:53990,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,27
|Açılış
|: 990,49
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
991,51
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler12:51
|NTGAZ
|35,88
|178.196.623
|% 9,99
|
|VAKKO
|37,26
|12.874.783
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|139.538.446
|% 9,92
|
|ALARK
|73,30
|938.995.777
|% 9,40
|
|MNDTR
|24,96
|177.789.870
|% 9,28
|
|MARTI
|5,57
|23.385.024
|% -9,87
|
|ERBOS
|159,80
|180.742.473
|% -7,63
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|HEDEF
|13,74
|64.039.786
|% -6,97
|
|LIDER
|45,08
|34.046.982
|% -6,59
|
|THYAO
|101,10
|2.875.634.112
|% -1,27
|
|ASELS
|34,42
|2.837.611.764
|% 3,24
|
|SASA
|126,80
|2.125.906.620
|% -3,57
|
|TUPRS
|397,00
|1.222.110.780
|% 1,79
|
|PETKM
|13,95
|1.160.019.066
|% 2,50
|
|EKGYO
|4,59
|909.513.754
|% 1,77
|
|TSKB
|3,06
|396.670.009
|% 3,03
|
|ODAS
|8,27
|1.041.034.975
|% 5,48
|
|SKBNK
|2,02
|251.494.598
|% 1,00
|
|IHLGM
|1,00
|100.097.833
|% 1,01
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6157
|18,6175
|% 0,17
|
|Euro
|18,4515
|18,4729
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,3393
|21,4463
|% 0,25
|
|Frank
|18,6050
|18,7171
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|6,96
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,20
|
|Cumhuriyet
|6.625
|6.725
|36,00
|
|Tam
|6.654
|6.706
|11,00
|
|Yarım
|3.242
|3.278
|5,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|-0,21
|