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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.11.2022 13:07
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ÜNLÜ EMRE COŞKUN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI 01.11.2022 (212) 286 82 51 emre.coskun@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 Türev Araçlar 211904 308246
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ 01.01.2021 (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 214149




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076169


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BIST En Aktif Hisseler12:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTGAZ 35,88 178.196.623 % 9,99  
VAKKO 37,26 12.874.783 % 9,98  
AFYON 6,98 139.538.446 % 9,92  
ALARK 73,30 938.995.777 % 9,40  
MNDTR 24,96 177.789.870 % 9,28  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 18,6157 18,6175 % 0,17  
Euro 18,4515 18,4729 % 0,62  
Sterlin 21,3393 21,4463 % 0,25  
Frank 18,6050 18,7171 % 0,47  
Riyal 4,9395 4,9643 % 0,13  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.655 1.655 6,96  
Altın Gr. 990 990 5,20  
Cumhuriyet 6.625 6.725 36,00  
Tam 6.654 6.706 11,00  
Yarım 3.242 3.278 5,00  
Çeyrek 1.626 1.638 3,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,04  
Gümüş Gr. 11,77 11,79 0,04  
B. Petrol 94,44 94,44 -0,21  
Seans Raporu 12:51
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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