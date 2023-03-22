***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMAHÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜGÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞATAKAN AÇIKGÖZ İÇ KONTROLOKAN UZUN ARAŞTIRMAİLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİYALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıTAYFUN ÖZKAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)TÜRKAY AKBULUT PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203716), Türev Araçlar (301917)İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127213BIST