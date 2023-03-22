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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.03.2023 23:57
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMA
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
ATAKAN AÇIKGÖZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
YALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİ

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TAYFUN ÖZKAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
TÜRKAY AKBULUT PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203716), Türev Araçlar (301917)
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127213


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Altın Ons 1.968 1.968 -1,75  
Altın Gr. 1.204 1.204 -1,19  
Cumhuriyet 8.039 8.161 -23,00  
Tam 8.134 8.252 -8,00  
Yarım 3.988 4.038 -4,00  
Çeyrek 1.994 2.019 -2,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,04  
Gümüş Gr. 14,01 14,03 -0,05  
B. Petrol 75,80 75,80 0,01  
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