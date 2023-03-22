***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2023 23:57
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMA
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
ATAKAN AÇIKGÖZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ
YALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİ
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TAYFUN ÖZKAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
TÜRKAY AKBULUT PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203716), Türev Araçlar (301917)
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127213
BIST
18:055.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 94,43
|Açılış
|: 4.932
|
|Önceki Kapanış
|: 4.907
|
5.001
En Düşük
4.891
18:0519,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,0733
En Düşük
18,9954
18:0520,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0382
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,8276
En Düşük
20,6194
18:051.204,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,19
|Açılış
|: 1.204,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.207,38
En Düşük
1.201,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.170,00
|97.691.447
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,50
|886.308
|% 10,00
|
|BRYAT
|806,30
|123.734.730
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,76
|9.680.023
|% 10,00
|
|ALCAR
|506,00
|44.607.765
|% 10,00
|
|PAMEL
|345,60
|39.836.009
|% -10,00
|
|GEREL
|14,39
|220.049.877
|% -9,95
|
|SEKUR
|18,07
|38.263.236
|% -7,57
|
|FENER
|59,65
|551.491.538
|% -6,80
|
|ULUSE
|161,40
|179.744.028
|% -6,33
|
|ASTOR
|60,50
|7.021.617.900
|% -3,97
|
|EREGL
|37,10
|3.895.690.763
|% 0,22
|
|THYAO
|127,90
|3.535.726.338
|% 3,23
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|ISCTR
|13,70
|2.820.643.164
|% 0,44
|
|EKGYO
|6,72
|1.280.216.578
|% 2,13
|
|YKBNK
|10,47
|1.537.281.889
|% 1,75
|
|KRDMD
|19,53
|2.796.311.847
|% 6,49
|
|GOKNR
|23,70
|2.931.718.882
|% -4,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0396
|19,0532
|% 0,08
|
|Euro
|20,6669
|20,7124
|% 0,18
|
|Sterlin
|23,2914
|23,4082
|% 0,01
|
|Frank
|20,6789
|20,8035
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0551
|5,0805
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-1,75
|
|Altın Gr.
|1.204
|1.204
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.134
|8.252
|-8,00
|
|Yarım
|3.988
|4.038
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.994
|2.019
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,01
|14,03
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ONCSM
Yüzde 9.94 oranında artışla 133.80 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 493 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, EREGL, ALARK
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, AKSEN, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 75 artarak (% 1.40 ) 4, 473
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGGUB, MERCN, IDEAS, CRDFA, CRFSA, AZTEK, ENSRI, ULUFA, ONCSM, DGGYO