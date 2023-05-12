***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2023 10:33
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMA
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
MUHAMMET SARIKAYA İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İREM TUNÇER FON OPERASYON
YALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİ
EMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TAYFUN ÖZKAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)
FATİH KARABACAK PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (213833), Türev Araçlar (912860)
TUĞBA OĞUZHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203872), Türev Araçlar (302209)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150702
BIST
11:124.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,33
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.821
11:1219,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0437
|Açılış
|: 21,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
11:1221,4221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0585
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,6841
En Düşük
21,3407
11:121.264,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,70
|Açılış
|: 1.265,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler11:10
|AVHOL
|25,54
|24.959.527
|% 9,99
|
|CCOLA
|296,30
|236.404.227
|% 8,73
|
|ALFAS
|285,50
|291.059.226
|% 6,77
|
|EDATA
|19,12
|8.447.216
|% 6,64
|
|AYES
|18,50
|35.391
|% 6,08
|
|ARSAN
|6,48
|3.429.184
|% -10,00
|
|KUVVA
|33,40
|50.100
|% -7,22
|
|UZERB
|157,20
|128.590
|% -6,87
|
|CUSAN
|14,89
|20.962.720
|% -6,23
|
|BOBET
|18,96
|42.376.759
|% -4,63
|
|ISCTR
|14,37
|2.533.385.407
|% 1,91
|
|THYAO
|134,10
|2.370.360.035
|% -1,61
|
|KCHOL
|96,95
|1.888.783.028
|% 0,36
|
|YKBNK
|11,93
|1.464.594.749
|% 3,47
|
|TUPRS
|72,00
|1.295.552.707
|% 0,70
|
|ISCTR
|14,37
|2.533.385.407
|% 1,91
|
|YKBNK
|11,93
|1.464.594.749
|% 3,47
|
|EKGYO
|5,91
|441.198.823
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,45
|155.870.856
|% 0,41
|
|TSKB
|4,41
|270.796.432
|% -2,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5912
|19,6014
|% 0,28
|
|Euro
|21,5006
|21,5993
|% 1,10
|
|Sterlin
|24,4483
|24,5709
|% 0,27
|
|Frank
|21,8648
|21,9966
|% 0,42
|
|Riyal
|5,2071
|5,2332
|% 0,21
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.009
|-6,43
|
|Altın Gr.
|1.265
|1.265
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.603
|4.780
|-84,00
|
|Çeyrek
|2.295
|2.376
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,96
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|15,09
|15,10
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,60
|74,60
|-0,38
|