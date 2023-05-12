***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMAHÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜGÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞMUHAMMET SARIKAYA İÇ KONTROLOKAN UZUN ARAŞTIRMAİREM TUNÇER FON OPERASYONYALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİEMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANIPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıTAYFUN ÖZKAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)FATİH KARABACAK PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (213833), Türev Araçlar (912860)TUĞBA OĞUZHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203872), Türev Araçlar (302209)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150702BIST