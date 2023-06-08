***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2023 21:27
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMA
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
MUHAMMET SARIKAYA İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İREM TUNÇER FON OPERASYON
YALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİ
BEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİ
EMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
İç kontrol sistemi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri MayaICT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157494
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,0806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1747
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,0266
18:0525,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,2398
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,8931
18:051.457,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|ATSYH
|54,95
|4.916.511
|% -9,92
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|AKBNK
|18,65
|4.331.196.700
|% 1,41
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0743
|23,0791
|% -0,76
|
|Euro
|24,9890
|25,2147
|% 1,08
|
|Sterlin
|28,8925
|29,0374
|% 0,17
|
|Frank
|25,5640
|25,7180
|% 0,44
|
|Riyal
|6,1375
|6,1683
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|23,78
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|11,51
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.775
|4.865
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.429
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,26
|0,81
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|0,53
|
|B. Petrol
|75,80
|75,80
|-1,15
|