***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMAHÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜGÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞMUHAMMET SARIKAYA İÇ KONTROLOKAN UZUN ARAŞTIRMAİREM TUNÇER FON OPERASYONYALÇIN GİRAY ARICAN RİSK YÖNETİMİBEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİEMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANIŞirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.İç kontrol sistemi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.Bilgi sistemleri MayaICT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157494BIST