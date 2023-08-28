***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMAHÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜGÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞMUHAMMET SARIKAYA İÇ KONTROLOKAN UZUN ARAŞTIRMAİREM TUNÇER FON OPERASYONBEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİEMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189951BIST