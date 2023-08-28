***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.08.2023 16:59
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
SEFER HUMAR SATIŞ VE PAZARLAMA
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
MUHAMMET SARIKAYA İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İREM TUNÇER FON OPERASYON
BEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİ
EMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189951
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0068
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,9701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,3575
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.637,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.637,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3834
|26,5499
|% 0,06
|
|Euro
|28,4407
|28,6930
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3474
|33,5147
|% 0,24
|
|Frank
|29,9215
|30,1018
|% 0,08
|
|Riyal
|7,0575
|7,0929
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|2,28
|
|Altın Gr.
|1.640
|1.640
|6,54
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.973
|11.103
|2,00
|
|Yarım
|5.504
|5.573
|1,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.786
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,23
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,71
|20,74
|0,07
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL