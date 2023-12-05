***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2023 16:48
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET MURAT İMAN YATIRIM DANIŞMANI
HÜSEYİN AYDOĞAN MALİ İŞLER VE OPERASYON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
NAZLI BAŞAK ÖKSÜZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İREM TUNÇER FON OPERASYON
BEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİ
EMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
TAYFUN ÖZKAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR, PORTFÖY YÖNETİCİSİ GENEL MÜDÜR DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205334)-Türev Araçlar (302147)
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)
FATİH KARABACAK PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (213833), Türev Araçlar (912860)
TUĞBA OĞUZHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203872), Türev Araçlar (302209)
TOLGA EREN PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222407
BIST