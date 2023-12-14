***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.12.2023 09:34
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR 01.11.2022 (212) 286 82 53 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3-Türev Araçlar- 205334-302147
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ 01.01.2021 (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 214149
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET MURAT İMAN YATIRIM DANIŞMANI
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
NAZLI BAŞAK ÖKSÜZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İREM TUNÇER FON OPERASYON
BEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİ
EMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225672
BIST
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10:407.618
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 88,93
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.605
En Yüksek
7.652
10:4029,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0693
|Açılış
|: 29,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0530
En Düşük
28,9294
10:4031,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1456
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,7489
En Düşük
31,4821
10:401.896,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.896,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.902,46
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler10:38
|EDIP
|22,54
|79.884.287
|% 9,42
|
|KONKA
|46,80
|56.954.857
|% 6,36
|
|FONET
|7,15
|22.051.849
|% 6,24
|
|VAKKO
|75,90
|22.152.633
|% 6,15
|
|SKYMD
|13,05
|246.713.061
|% 5,41
|
|SAMAT
|55,10
|6.553.594
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|92.154.152
|% -9,82
|
|OTTO
|320,50
|30.768
|% -6,97
|
|CATES
|70,10
|605.009.543
|% -6,84
|
|EKOS
|31,70
|61.906.534
|% -5,82
|
|THYAO
|244,00
|1.244.324.915
|% 1,12
|
|AKBNK
|37,64
|852.409.282
|% 2,34
|
|YKBNK
|20,98
|674.581.694
|% 3,35
|
|ISCTR
|22,84
|663.490.485
|% 2,33
|
|CATES
|70,10
|605.009.543
|% -6,84
|
|EKGYO
|7,06
|254.850.703
|% 1,44
|
|YKBNK
|20,98
|674.581.694
|% 3,35
|
|ISCTR
|22,84
|663.490.485
|% 2,33
|
|BEGYO
|3,95
|92.154.152
|% -9,82
|
|AKBNK
|37,64
|852.409.282
|% 2,34
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0408
|29,0445
|% 0,24
|
|Euro
|31,6745
|31,7214
|% 0,54
|
|Sterlin
|36,5543
|36,7377
|% 0,22
|
|Frank
|33,2072
|33,4072
|% 0,29
|
|Riyal
|7,7206
|7,7593
|% 0,26
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,83
|23,85
|% 0,66
|
|Platin
|937,61
|941,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|995,71
|1.000,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,75
|74,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,46
|2.030,82
|% 0,66
|