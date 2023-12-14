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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.12.2023 09:34
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
TAYFUN ÖZKAN GENEL MÜDÜR 01.11.2022 (212) 286 82 53 tayfun.ozkan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3-Türev Araçlar- 205334-302147
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ 01.01.2021 (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 214149

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
MEHMET MURAT İMAN YATIRIM DANIŞMANI
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ
GÖKHAN KÖPRÜLÜ MÜFETTİŞ
NAZLI BAŞAK ÖKSÜZ İÇ KONTROL
OKAN UZUN ARAŞTIRMA
İREM TUNÇER FON OPERASYON
BEYHAN TUFAN RİSK YÖNETİMİ
EMRE KALELİOĞLU GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225672


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDIP 22,54 79.884.287 % 9,42  
KONKA 46,80 56.954.857 % 6,36  
FONET 7,15 22.051.849 % 6,24  
VAKKO 75,90 22.152.633 % 6,15  
SKYMD 13,05 246.713.061 % 5,41  
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10:38 Alış Satış %  
Dolar 29,0408 29,0445 % 0,24  
Euro 31,6745 31,7214 % 0,54  
Sterlin 36,5543 36,7377 % 0,22  
Frank 33,2072 33,4072 % 0,29  
Riyal 7,7206 7,7593 % 0,26  
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10:38 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,83 23,85 % 0,66  
Platin 937,61 941,01 % 0,66  
Paladyum 995,71 1.000,29 % 0,66  
Brent Pet. 74,75 74,75 % 0,66  
Altın Ons 2.030,46 2.030,82 % 0,66  
Seans Raporu 10:38
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