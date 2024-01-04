***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2024 09:52
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. -Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
İç kontrol sistemi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri MayaICT Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232336
BIST
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10:447.437
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 24,95
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.463
10:4429,7871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,8193
En Düşük
29,7143
10:4432,6913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1344
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5500
|
32,7146
En Düşük
32,5030
10:441.961,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.962,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.962,47
En Düşük
1.951,43
BIST En Aktif Hisseler10:42
|BIOEN
|18,66
|38.502.015
|% 9,96
|
|QNBFL
|1.006,00
|3.561.240
|% 9,95
|
|AYCES
|667,00
|40.739.535
|% 7,32
|
|VKING
|31,56
|23.232.008
|% 6,55
|
|KGYO
|33,80
|1.579.958
|% 5,69
|
|QNBFB
|256,75
|776.155
|% -9,91
|
|BRKO
|3,21
|151.576
|% -6,96
|
|LKMNH
|49,50
|13.877.233
|% -5,71
|
|QUAGR
|4,41
|210.497.040
|% -5,36
|
|SODSN
|71,15
|51.157
|% -5,01
|
|BRSAN
|678,50
|1.025.579.805
|% 5,36
|
|GUBRF
|163,80
|870.296.774
|% 0,18
|
|THYAO
|230,40
|780.719.869
|% 0,13
|
|TUPRS
|141,30
|650.927.531
|% 0,57
|
|AKBNK
|35,10
|560.242.184
|% -0,68
|
|QUAGR
|4,41
|210.497.040
|% -5,36
|
|EKGYO
|6,95
|196.917.486
|% 1,02
|
|YKBNK
|19,34
|503.126.918
|% -0,26
|
|ISCTR
|22,26
|554.510.996
|% -0,80
|
|SKBNK
|3,98
|95.351.311
|% 0,51
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7791
|29,7852
|% 0,05
|
|Euro
|32,6588
|32,6861
|% 0,40
|
|Sterlin
|37,6686
|37,8575
|% 0,21
|
|Frank
|34,9631
|35,1737
|% 0,22
|
|Riyal
|7,9159
|7,9556
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,02
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|971,83
|973,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.071,24
|1.077,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,83
|78,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,71
|2.049,01
|% 0,66
|