***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.01.2024 17:08
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Hayır Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nurol Holding A.Ş. ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
TAYFUN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
SEMİH KAYAALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.10.2022 İcrada Görevli Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
EROL BUYURGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.10.2022 İcrada Görevli Nurol Holding Hazine Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242792
BIST
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18:058.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
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|Açılış
|: 8.142
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|Önceki Kapanış
|: 8.091
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8.096
En Yüksek
8.213
18:0530,2830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0481
|Açılış
|: 30,3000
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|Önceki Kapanış
|: 30,3400
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30,2886
En Düşük
30,1762
18:0532,8967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0209
|Açılış
|: 32,9000
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|Önceki Kapanış
|: 33,1000
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33,1195
En Düşük
32,8348
18:051.966,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 1.966,86
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,64
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1.971,90
En Düşük
1.952,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BINHO
|470,25
|827.435.697
|% 10,00
|
|KFEIN
|96,80
|522.754.242
|% 10,00
|
|ERSU
|21,56
|13.729.954
|% 10,00
|
|TATEN
|40,48
|644.486.683
|% 10,00
|
|YBTAS
|182.162,50
|7.866.043
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,55
|125.196.243
|% -9,97
|
|SAMAT
|54,30
|265.878.706
|% -7,97
|
|SNPAM
|88,50
|7.433.173
|% -5,80
|
|VKFYO
|30,00
|60.322.319
|% -5,36
|
|QNBFL
|792,00
|5.221.226
|% -5,32
|
|THYAO
|252,25
|7.605.292.604
|% 0,50
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|EREGL
|42,82
|3.665.107.140
|% 1,04
|
|EKGYO
|9,61
|4.463.252.976
|% 0,84
|
|YKBNK
|21,70
|4.843.262.307
|% -0,91
|
|AKFGY
|2,04
|351.973.612
|% 4,62
|
|ISCTR
|24,78
|3.085.908.158
|% -0,40
|
|AKBNK
|40,34
|4.579.892.801
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2733
|30,2798
|% 0,15
|
|Euro
|32,8710
|32,8887
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,3311
|38,5234
|% 0,00
|
|Frank
|34,7638
|34,9732
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0490
|8,0893
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,86
|% 0,66
|
|Platin
|892,28
|893,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,87
|939,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,28
|81,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,24
|2.019,57
|% 0,66
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Seans Raporu
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 94 artarak (% 0.59 ) 8, 783
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Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKFGY
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17:59MEGMT
Yüzde 8.81 oranında artışla 47.44 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 612, 952 adet işlem
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17:58KLRHO
Yüzde 7.50 oranında artışla 38.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 666 adet işlem
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17:57SMART
Yüzde 9.94 oranında artışla 34.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 019, 073 adet işlem