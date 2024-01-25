***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviGÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Hayır Bağımsız Üye DeğilOĞUZHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nurol Holding A.Ş. ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu ÜyesiTAYFUN ÖZKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.02.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilSEMİH KAYAALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.10.2022 İcrada Görevli Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilEROL BUYURGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.10.2022 İcrada Görevli Nurol Holding Hazine Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242792BIST