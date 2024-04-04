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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.04.2024 10:07
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERCAN GÜNER GENEL MÜDÜR 01.04.2024 (212) 286 82 49 ercan.guner@nurolportfoy.com.tr Düzey 3-Türev Araçlar- 204057-301323
HÜSEYİN AYDOĞAN FON MÜDÜRÜ 01.01.2021 (212) 286 82 52 huseyin.aydogan@nurolportfoy.com.tr Düzey 3 214149

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ERCAN GÜNER Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli

Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
İLHAN TİMUR PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ,RİSK YÖNETİMİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (205263), Türev Araçlar (302134)
FATİH BÜYÜKKARABACAK PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (213833), Türev Araçlar (912860)
TUĞBA OĞUZHAN PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (203872), Türev Araçlar (302209)
TOLGA EREN PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ DÜZEY 3 TÜREV ARAÇLAR Düzey 3 (210867), Türev Araçlar (308047)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266873


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