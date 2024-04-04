***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.04.2024 10:20
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
GÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Hayır Bağımsız Üye Değil
OĞUZHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 29.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Nurol Holding A.Ş. ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
SEMİH KAYAALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.10.2022 İcrada Görevli Nurol GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
EROL BUYURGAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.10.2022 İcrada Görevli Nurol Holding Hazine Bölüm Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266877
BIST
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11:388.969
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 22,87
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3831,8864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0679
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3834,7001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0998
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
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34,7851
En Düşük
34,5948
11:382.351,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -11,71
|Açılış
|: 2.351,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.345,98
BIST En Aktif Hisseler11:36
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|31.731.903
|% 9,91
|
|SEKUR
|14,63
|19.410.277
|% 9,18
|
|AKENR
|18,43
|795.660.944
|% 9,12
|
|KARYE
|40,28
|90.821.663
|% 8,86
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|6.248.538
|% -5,80
|
|ERSU
|46,44
|28.129.774
|% -5,76
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,50
|8.280.883.500
|% -3,83
|
|ODINE
|81,75
|2.692.811.320
|% 5,28
|
|ISCTR
|11,66
|1.921.663.156
|% 0,17
|
|EREGL
|39,12
|1.102.754.648
|% 2,19
|
|TUPRS
|165,50
|1.057.077.189
|% 1,66
|
|ISCTR
|11,66
|1.921.663.156
|% 0,17
|
|ZOREN
|5,40
|409.196.836
|% 0,00
|
|AKENR
|18,43
|795.660.944
|% 9,12
|
|AKFGY
|2,19
|85.625.405
|% 6,31
|
|ODINE
|81,75
|2.692.811.320
|% 5,28
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8848
|31,8887
|% -0,21
|
|Euro
|34,6640
|34,7264
|% 0,36
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9571
|35,1323
|% -0,95
|
|Riyal
|8,4499
|8,4923
|% -0,54
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,09
|27,12
|% 0,66
|
|Platin
|938,39
|940,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.008,44
|1.012,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,04
|89,04
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,09
|2.292,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
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11:51MARKA
Yüzde 4.45 oranında artışla 108.00 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 193 adet işlem
-
11:50AKENR
Yüzde 9.18 oranında artışla 18.44 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 481, 887 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 97 kaybederek (% -0.10 ) 9, 688
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11:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, GUSGR
-
11:49XU100
Endeks 8, 959 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 29, 756.00 milyon TL de