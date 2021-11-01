***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.11.2021 16:10
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/11/2021
Karar Sayısı
63
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.09.2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973425
BIST
17:061.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,99
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.538
En Düşük
1.516
17:069,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0610
|Açılış
|: 9,5030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
17:0611,0275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0864
|Açılış
|: 10,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
17:06548,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,92
|Açılış
|: 548,44
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ZRGYO
|2,20
|19.711.267
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.946.710
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|26.486.587
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|132.508.333
|% 9,97
|
|ATATP
|47,90
|96.585.896
|% 9,96
|
|NUGYO
|14,04
|39.612.485
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|46.366.323
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|469.062.715
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.262.678
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,12
|2.326.131.852
|% 2,74
|
|SISE
|8,52
|949.957.714
|% -1,62
|
|THYAO
|15,34
|911.350.800
|% 2,47
|
|BIMAS
|64,00
|734.142.888
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,81
|638.084.773
|% 2,93
|
|GARAN
|10,12
|2.326.131.852
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,81
|638.084.773
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,02
|338.505.637
|% 2,54
|
|ODAS
|1,44
|171.937.911
|% 2,86
|
|DOHOL
|2,74
|309.597.023
|% 3,01
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5215
|9,5286
|% -0,64
|
|Euro
|11,0198
|11,0275
|% -0,78
|
|Sterlin
|12,9659
|13,0309
|% -0,86
|
|Frank
|10,3865
|10,4491
|% -0,40
|
|Riyal
|2,5290
|2,5417
|% -0,78
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|7,20
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.610
|3.665
|10,00
|
|Tam
|3.598
|3.688
|11,62
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,62
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,96
|84,96
|1,24
|
Seans Raporu
17:06
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17:22DGKLB
Yüzde 4.11 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 760, 114 adet işlem
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17:19GEREL
Yüzde 6.03 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 078, 671 adet işlem
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17:18KRGYO
Yüzde 7.79 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 533, 166 adet işlem
-
17:17AYEN
Yüzde 5.45 oranında artışla 6.58 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 050, 685 adet işlem