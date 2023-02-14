***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.02.2023 21:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/02/2023
Karar Sayısı
181
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113273
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 19,0820
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,8659
En Düşük
18,8148
10:4220,2569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0211
|Açılış
|: 20,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3283
En Düşük
20,1803
10:421.123,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.123,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.124,83
En Düşük
1.121,76
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8443
|18,8826
|% 0,25
|
|Euro
|20,2271
|20,2536
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,8720
|22,9867
|% 0,04
|
|Frank
|20,3687
|20,4914
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0069
|5,0320
|% 0,05
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,43
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|0,37
|
|Cumhuriyet
|7.633
|7.748
|42,00
|
|Tam
|7.633
|7.718
|0,00
|
|Yarım
|3.729
|3.777
|1,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.888
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|0,01
|
|B. Petrol
|85,25
|85,25
|-0,06
|