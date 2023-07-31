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***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.07.2023 19:29
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/07/2023
Karar Sayısı
227
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

30.06.2023 Sorumluluk Beyanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177862


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Altın Gr. 1.703 1.704 10,54  
Cumhuriyet 11.348 11.519 23,00  
Tam 11.069 11.172 29,00  
Yarım 5.539 5.612 15,00  
Çeyrek 2.769 2.806 7,00  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 0,43  
Gümüş Gr. 21,44 21,46 0,41  
B. Petrol 85,30 85,30 0,89  
Seans Raporu 18:05
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