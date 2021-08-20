***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.08.2021 11:47
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu (PPN) Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959619
BIST
13:021.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
13:028,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
13:029,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
13:02489,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,26
|Açılış
|: 489,21
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler13:02
|AGYO
|4,52
|180.717.013
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|236.913
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|2.078.403
|% 9,95
|
|PENTA
|98,30
|7.639.229
|% 8,68
|
|MERIT
|17,00
|331.372
|% 7,94
|
|SELVA
|8,10
|60.203.548
|% -8,06
|
|DMSAS
|7,59
|136.961.676
|% -5,60
|
|FONET
|14,89
|11.134.881
|% -5,04
|
|KSTUR
|189,10
|59.894
|% -4,97
|
|RYGYO
|4,65
|8.642.116
|% -4,91
|
|GARAN
|9,31
|468.917.009
|% 0,22
|
|EREGL
|18,47
|305.281.243
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,59
|252.106.438
|% -1,17
|
|KOZAA
|15,19
|239.618.448
|% 3,33
|
|KOZAL
|106,00
|219.359.847
|% 0,28
|
|ODAS
|1,41
|85.955.260
|% -1,40
|
|GARAN
|9,31
|468.917.009
|% 0,22
|
|EKGYO
|1,85
|87.733.906
|% 0,54
|
|YKBNK
|2,53
|104.099.303
|% -0,39
|
|AGYO
|4,52
|180.717.013
|% 9,98
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5413
|8,5437
|% 0,43
|
|Euro
|9,9727
|9,9764
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5937
|11,6519
|% 0,45
|
|Frank
|9,2698
|9,3256
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2703
|2,2816
|% 0,59
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,84
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.242
|3.291
|7,00
|
|Tam
|3.228
|3.309
|10,62
|
|Yarım
|1.560
|1.601
|5,13
|
|Çeyrek
|782
|800
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,18
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,02
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,14
|