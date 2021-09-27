***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
27.09.2021 14:44
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965325
BIST
15:441.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.383
15:448,8502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0158
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
15:4410,3669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0666
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
15:44498,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,73
|Açılış
|: 498,00
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler15:44
|PKENT
|2.601,20
|24.859.461
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.028.436
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.695.329
|% 9,98
|
|OYLUM
|12,79
|16.922.044
|% 9,97
|
|INVEO
|104,20
|5.937.837
|% 9,97
|
|KTSKR
|49,50
|16.732.935
|% -7,91
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|AGYO
|2,81
|21.014.293
|% -5,07
|
|KIMMR
|3,82
|162.495.848
|% -4,98
|
|GARAN
|8,84
|958.199.808
|% 0,23
|
|THYAO
|13,64
|839.514.468
|% 0,15
|
|BIOEN
|37,90
|449.143.358
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,33
|414.097.464
|% 0,43
|
|SISE
|8,15
|375.123.116
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,33
|414.097.464
|% 0,43
|
|GARAN
|8,84
|958.199.808
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,77
|167.936.643
|% -1,12
|
|THYAO
|13,64
|839.514.468
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,31
|364.179.137
|% 0,96
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8474
|8,8502
|% -0,18
|
|Euro
|10,3628
|10,3669
|% -0,64
|
|Sterlin
|12,0875
|12,1481
|% 0,00
|
|Frank
|9,4966
|9,5538
|% -0,59
|
|Riyal
|2,3497
|2,3615
|% -0,29
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|3,42
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-1,05
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|-6,00
|
|Tam
|3.286
|3.368
|-0,04
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,02
|
|Çeyrek
|797
|815
|-0,01
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|1,55
|