***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
10.10.2021 09:46
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Nurol Portföy Altın Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969358
BIST
17:541.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 19,14
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
17:548,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
17:5410,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0067
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
17:54506,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,33
|Açılış
|: 506,51
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.215.450
|% 9,98
|
|KRONT
|38,78
|66.474.629
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|34.106.071
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.645.758
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.145.082
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.242.792
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|64.027.465
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,45
|1.256.209.989
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,74
|883.989.257
|% 4,82
|
|EREGL
|17,56
|824.379.826
|% 2,87
|
|TUPRS
|125,60
|667.315.538
|% 2,11
|
|THYAO
|14,18
|504.351.949
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,42
|364.841.563
|% 2,11
|
|GARAN
|9,45
|1.256.209.989
|% 1,61
|
|KRDMD
|6,74
|883.989.257
|% 4,82
|
|EKGYO
|1,80
|214.943.529
|% 1,12
|
|ODAS
|1,52
|169.623.337
|% 4,11
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9641
|8,9718
|% 0,04
|
|Euro
|10,3806
|10,3896
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1830
|12,2441
|% 0,07
|
|Frank
|9,6406
|9,6987
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3836
|2,3955
|% -0,03
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,73
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|0,01
|
Seans Raporu
17:54
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17:59KRDMD
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA