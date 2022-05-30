***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
30.05.2022 12:16
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Portföy Altın Fonu Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033304
BIST
13:372.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 8,14
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:3716,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0239
|Açılış
|: 16,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:3717,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0757
|Açılış
|: 17,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5732
13:37974,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,55
|Açılış
|: 974,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MRGYO
|1,54
|20.315.651
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.759.195
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.526.708
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,00
|15.861.835
|% 9,61
|
|ESCOM
|16,05
|35.109.194
|% 8,81
|
|KZBGY
|69,90
|26.058.331
|% -9,75
|
|AKFGY
|2,25
|194.088.834
|% -8,91
|
|AVGYO
|3,14
|20.515.612
|% -6,27
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|MNDRS
|3,26
|8.700.115
|% -3,83
|
|THYAO
|49,12
|4.095.978.591
|% -0,81
|
|TUPRS
|274,70
|1.384.153.328
|% 6,06
|
|SASA
|35,42
|1.340.627.345
|% 3,63
|
|GARAN
|14,65
|1.235.933.253
|% 1,95
|
|ASELS
|24,30
|997.763.066
|% 0,50
|
|EKGYO
|2,72
|533.633.826
|% 1,12
|
|TSKB
|2,26
|381.612.827
|% 7,11
|
|YKBNK
|4,65
|789.565.867
|% 2,20
|
|SKBNK
|1,28
|149.800.671
|% 2,40
|
|ODAS
|2,73
|294.672.656
|% 1,11
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3954
|16,4041
|% 0,15
|
|Euro
|17,5716
|17,5900
|% -0,43
|
|Sterlin
|20,6140
|20,7174
|% -0,24
|
|Frank
|17,0520
|17,1547
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3622
|4,3840
|% 0,20
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-5,74
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|5,00
|
|Tam
|6.471
|6.632
|4,31
|
|Yarım
|3.128
|3.208
|2,09
|
|Çeyrek
|1.569
|1.604
|1,05
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,07
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,92
|