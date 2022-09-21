***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
21.09.2022 14:07
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064482
BIST
15:253.256
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -21,88
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
15:2518,3325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
15:2518,1959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0584
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
15:25987,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,28
|Açılış
|: 987,28
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ULUSE
|118,80
|18.627.913
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|112.893.557
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,19
|53.546.543
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,95
|76.802.203
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,38
|27.555.849
|% 9,74
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|10.845.022
|% -9,96
|
|PINSU
|7,96
|108.050.404
|% -9,95
|
|AVOD
|3,01
|202.178.009
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|807.749.769
|% -9,83
|
|THYAO
|69,95
|3.684.331.798
|% -3,45
|
|ASELS
|32,10
|3.008.625.994
|% 4,36
|
|VAKBN
|8,01
|2.273.467.849
|% -4,98
|
|GARAN
|19,41
|1.960.127.532
|% -3,62
|
|HALKB
|8,07
|1.827.873.750
|% -4,04
|
|EKGYO
|3,86
|1.096.555.690
|% -3,74
|
|VAKBN
|8,01
|2.273.467.849
|% -4,98
|
|YKBNK
|7,07
|1.754.539.790
|% -1,26
|
|SKBNK
|3,12
|807.749.769
|% -9,83
|
|HALKB
|8,07
|1.827.873.750
|% -4,04
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3136
|18,3398
|% 0,11
|
|Euro
|18,1660
|18,1829
|% -0,39
|
|Sterlin
|20,7109
|20,8147
|% -0,31
|
|Frank
|18,9200
|19,0339
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8548
|4,8791
|% 0,05
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|9,63
|
|Altın Gr.
|987
|987
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|16,00
|
|Tam
|6.692
|6.775
|0,00
|
|Yarım
|3.261
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,17
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|1,85
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37AVOD
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 852, 776 adet işlem
-
15:36XU100
Endeks 3, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 39, 302.00 milyon TL de
-
15:34SKBNK
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 118, 820 adet işlem
-
15:32VAKKO
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 22.90 lira fiyatla işlem gören hissede 465, 055 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 51 kaybederek (% -1.01 ) 2, 880