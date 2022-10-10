***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )TürkçeYatırımcı Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.07.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu'nun unvanı ve izahnamesinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapıldığından Yatırımcı Bilgi Formu güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070098BIST