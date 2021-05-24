***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
24.05.2021 16:51
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6444 sayılı izin yazısı ile aşağıda ünvanları şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.
1) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu,
2) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu,
3) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu,
4) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu,
5) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937497
BIST
16:551.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:558,3883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:5510,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:55507,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,56
|Açılış
|: 507,51
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:55
|TRILC
|42,90
|113.688.710
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.341
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.604.849
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.791
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.509
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.206.263
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.569.360
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,30
|34.682.904
|% -8,61
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,07
|912.122.967
|% -1,10
|
|FENER
|33,50
|672.616.625
|% 6,62
|
|ASELS
|15,45
|660.557.347
|% 1,98
|
|KOZAL
|129,10
|591.658.377
|% 0,55
|
|KRDMD
|8,04
|563.708.936
|% 0,12
|
|TSKB
|1,40
|166.464.246
|% 2,19
|
|GARAN
|8,07
|912.122.967
|% -1,10
|
|KARSN
|4,94
|506.687.373
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,16
|200.446.598
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|149.858.670
|% 0,51
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3861
|8,3883
|% -0,32
|
|Euro
|10,2549
|10,2610
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8502
|11,9096
|% -0,19
|
|Frank
|9,3282
|9,3844
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2309
|2,2421
|% -0,28
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,91
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|10,91
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,28
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|1,05
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:04TUKAS
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 394, 563 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, ASELS
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 74 kaybederek (% -0.14 ) 1, 255
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, MERKO, SONME, SEYKM, BASCM, TRILC
-
17:03
VAKFN, KSTUR, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında