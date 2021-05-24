***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6444 sayılı izin yazısı ile aşağıda ünvanları şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmiştir.1) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu,2) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu,3) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu,4) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu,5) Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937497BIST