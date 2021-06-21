***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
21.06.2021 17:42
***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )
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Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 21.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7605 sayılı izin yazısı ile kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943424
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|TRILC
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|
|GARAN
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|% 0,37
|
|THYAO
|14,59
|1.473.232.211
|% 0,34
|
|BOBET
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|Satış
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|503
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|3.372
|28,00
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|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
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|Yarım
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|1.639
|13,78
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|6,89
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|Gümüş.Ons
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|0,18
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|7,33
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