***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim









***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yetki ve İzin Belgelerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYetki ve İzin Belgelerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 3.000.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılmış olan izin başvurusu, Kurul'un 21.06.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-7605 sayılı izin yazısı ile kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943424BIST